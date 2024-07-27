Дрони ГУР атакували три російські військові аеродроми

В ніч на суботу, 27 липня, українські розвідники за допомогою безпілотників уразили три російські аеродроми. Внаслідок атаки зазнав пошкоджень бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі «Оленья». Про це повідомила низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки, а також Telegram-канал Astra.

Українські безпілотники атакували військовий аеродром «Оленья», що розташований у Мурманській області. Успішні удари ГУР пошкодили російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3, який росіяни систематично використовують для атак на Україну. Ту-22М3 є носієм протикорабельної гіперзвукової крилатої ракети Х-22Н. Зазначимо, аеродром розташований за 1800 км від України.

Крім того, близько 06:00 пролунали вибухи у Рязані. Там безпілотники також уразили військовий аеродром «Дягілєво» та нафтопереробний завод, пише Telegram-канал Astra. За словами місцевих жителів у Рязані пролунало щонайменше три вибухи. Як розповіло «Бабелю» джерело у ГУР, на цьому летовищі дислокується російський 43 центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. Зокрема там розташовані літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, а також авіаційний ремонтний завод.

Також безпілотники ГУР атакували розташування російської стратегічної авіації на аеродромі «Енгельс» у Саратовській області. Місцеві жителі кажуть, що під час атаки працювала російська протиповітряна оборона, однак їй не вдалося збити ударні дрони.

За даними міноборони Росії, вночі ППО нібито знищила сім БпЛА над Курською областю, три – над Бєлгородською, два – над Ростовською, один – над Брянською та один – над Липецькою областями. Зазначимо, що у зведені відомства про атаку на Мурманську область, де розташований аеродром «Оленья», не згадали.