У міноборони РФ заявили, що збили 39 безпілотників

З ночі на понеділок, 29 липня, на території Бєлгородської та Орловської областей РФ горіли електричні підстанції, унаслідок чого було знеструмлено низку споживачів. Про це повідомляє місцева влада російських областей та телеграм-канали.

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков повідомив, що в одному з районів унаслідок атаки безпілотників пошкоджено місцеву електростанцію. За його словами, сили ППО збили два БпЛА на території Глазунівського району.

«Постраждалих немає, проте є пошкодження на місцевій електростанції. Оперативні служби займаються усуненням наслідків повітряної атаки, на місці події працюють правоохоронні органи», – написав російський чиновник.

Також вибухи чули жителі селища Томарівка Бєлгородської області. Після опівночі унаслідок атаки дронів там загорілася електропідстанція, пише канал «Пепел». За інформацією російських каналів, у Томарівці зникла електрика.

Про вибухи, які почались ще увечері 28 липня, повідомив і губернатор Курської області Олексій Смірнов. Російський чиновник розповів про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в області ще близько десятої години вечора.

За його словами, був збитий щонайменше один дрон в Медвенському районі. Згодом він заявив, що «ще 12 українських БпЛА» нібито було збито в Обоянському та Медвенському районах.

Тим часом в мережі стали з'являтися кадри із вибухами, нібито збиттям дронів, і повідомлення про «прильоти», зокрема, у Солнцевському та Прістенському районах.

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Згодом в Курській області оголосили ракетну небезпеку, яка тривала близько пів години. Також у телеграм-каналах почала з’являтись інформація нібито про ураження підстанції, але наразі перевірити цю інформацію не можна.

У міноборони РФ заявили, що протягом ночі засоби ППО перехопили й знищили 19 БпЛА літакового типу над Курською областю та дев’ять БпЛА над Бєлгородською областю. Також російська протиповітряна оборона нібито збила три безпілотники над Воронезькою, п’ять – над Брянською і три – над Ленінградською областю.