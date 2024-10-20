Це, імовірно, друга дронова атака на оборонне підприємство в російському Дзержинську

У ніч на неділю, 20 жовтня, безпілотники атакували російське федеральне казенне підприємство «Завод імені Я. М. Свердлова», який виробляє вибухові речовини.

Російські Telegram-канали повідомили про вибухи у районі міста Дзержинськ, а також обласного центру – міста Нижній Новгород. Зазначимо, ці міста розташовані приблизно за 800 км від України.

Перші вибухи в містах було чутно близько 4:30 за місцевим часом. За словами жителів Дзержинська, безпілотники атакували «Завод імені Я. М. Свердлова», який входить до списку санкцій України та низки західних країн.

На опублікованих місцевими мешканцями відео чутно вибухи та, імовірно, постріли зенітної системи, що намагається збити безпілотники. Після вибухів в автомобілях росіян спрацьовує сигналізація. Також можна помітити заграву на небі.

Увага – на відео нижче присутня ненормативна лексика!

Губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін заявив, що вночі засоби ППО та РЕБ «відбили атаку БпЛА на території дзержинської промзони».

«За попередніми даними, четверо співробітників пожежної частини, розташованої на території промпідприємства, отримали легкі осколкові поранення – їм надано необхідну медичну допомогу, всіх відпущено додому», – написав Нікітін. Чиновник додав, що на місці падіння уламків працюють оперативні служби.

Натомість за інформацією жителя Дзержинська, кілька безпілотників успішно долетіли на територію заводу, після чого завдали ударів по підприємству. У місті упродовж тривалого часу лунали гучні вибухи.

Зауважимо, українська сторона наразі ніяк не підтверджувала факт атаки на завод у російському Дзержинську.

Що відомо про «Завод імені Я. М. Свердлова»



Зазначається, що цей завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.

Також російський завод виробляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, серед яких КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО та інше.

«Завод імені Я. М. Свердлова» є російським містоутворювальним підприємством Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Раніше, у ніч проти першого березня, згаданий завод вже атакували безпілотники. Було чути кілька сильних вибухів.