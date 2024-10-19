Пожежа на заводі «Кремній ЕЛ» у Брянську, 19 жовтня

У ніч на 19 жовтня безпілотники атакували завод «Кремній ЕЛ» у Брянській області Росії. Продукцію «Кремній ЕЛ», серед іншого, використовують у військовій промисловості при створенні систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер». Про атаку на вороже підприємство повідомила низка українських та російських Telegram-каналів.

Місцева влада Брянська не підтвердила атаку на завод. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що над регіоном ППО нібито збила 13 українських безпілотників. Згодом він повідомив про ще буцімто збиття чотирьох БпЛА.

«Унаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося загоряння. Пожежники МНС РФ у Брянській області оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає», – сказав губернатор регіону.

Водночас у Telegram-каналах опублікували фото пожежі в районі заводу.

Вибух на заводі «Кремній ЕЛ» у Брянську, 19 жовтня

Увага – на відео присутня нецензурна лексика!

Як зазначає видання «Радіо Свобода», це щонайменше четвертий випадок, коли завод «Кремній ЄЛ» зазнає атак БпЛА. У вересні 2023 року завод втретє зазнав атаки безпілотників.

Завод «Кремній ЕЛ» – один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони країни-агресора.