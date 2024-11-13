Відстань від українського кордону до Пензи становить понад 700 км

У Пензенській області 13 листопада дрони поцілили у нафтосховище, на базі спалахнув резервуар для палива. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Відомо, що атака відбулася в ніч на 13 листопада. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко написав, що регіон атакували три безпілотники. За його словами, вони впали у лісовому масиві. Однак за даними Astra, БПЛА таки поцілили у ціль – нафтосховище «Комбінат Утьос Росрезерву». База розташована у селищі Монтажне біля Пензи. Внаслідок атаки був пошкоджений резервуар для палива.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив, що вночі щонайменше трьома БПЛА було уражено нафтосховища Пензенського заводу нафтогазового обладнання.

Уражене нафтосховища Пензенського заводу

Нафтогазова компанія «Комбинат Утес Росрезерва» займається зберіганням та складуванням нафти та продуктів її переробки.

У Міноборони Росії зазначали, що в ніч на 13 листопада ППО нібито збила 29 українських БПЛА:

7 над територією Курської області,

7 над територією Бєлгородської області,

5 над територією Тверської області,

5 над територією Брянської області,

3 над територією Пензенської області

2 над територією Воронезької області.

Нагадаємо, вночі 12 листопада Сили оборони України уразили склад пально-мастильних матеріалів в російській Бєлгородській області. На території складу виникла пожежа, однак точні результати ще уточнюють.