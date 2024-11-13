На території складу «Осколнєфтєснаб» спалахнула пожежа

Вночі 12 листопада Сили оборони України уразили склад пально-мастильних матеріалів в російській Бєлгородській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові у ніч на 12 листопада атакували склад пально-мастильних матеріалів «Осколнєфтєснаб», що знаходиться біля міста Старий Оскол Бєлгородської області.



«Підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів «Осколнєфтєснаб», що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області Росії», – йдеться у повідомленні.





За попередньою інформацією, на території складу виникла пожежа, однак точні результати ще уточнюють. У Генштабі наголошують, що ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для російської армій й суттєво знижує їх наступальний потенціал.

У Міноборони Росії повідомляли, що загалом вночі 12 листопада ППО ліквідувала 13 безпілотних літальних апаратів, зокрема, 9 над територією Бєлгородської області.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що через атаку пожежа на нафтобазі тривала декілька годин.

Атака російських складів та нафтобаз

Вночі 9 листопада безпілотники атакували Олексинський хімічний комбінат в Тульській області Росії. Це підприємство виробляє порох і боєприпаси для російської армії.

10 листопада місцева влада російських Москви та Брянська заявила про дронову атаку. Згодом у пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили ураження військових складів ЗС Росії та загоряння на території військової частини.