У ніч на 12 листопада у Старооскольському міському окрузі Бєлгородської області безпілотник атакував нафтобазу. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

В ніч на 12 листопада у Бєлгородській області пролунав вибух. Безпілотник атакував нафтобазу, внаслідок чого один із резервуарів загорівся. Губернатор зазначив, що пожежу вдалося ліквідувати.

«На місці працювало десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували загорання. Постраждалих немає», – додав він.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що вибухи лунали в місті Старий Оскол. Через атаку пожежа на нафтобазі тривала декілька годин.

«Близько 2:15 ночі наші БПЛА влучно атакували Старооскольску нафтобазу. Щонайменше на одному з резервуарів виникла пожежа, яка тривала майже до 5 ранку», – йдеться у повідомленні.

Атакована нафтобаза у Бєлгородській області

Тим часом у Міноборони Росії повідомили, що загалом вночі ППО ліквідувала 13 безпілотних літальних апаратів, зокрема:

9 над територією Бєлгородської області,

2 над територією Брянської області,

2 над територією Курської області.

Вибухи у Росії

У ніч на 9 листопада безпілотники атакували Олексинський хімічний комбінат в Тульській області Росії. Це підприємство виробляє порох і боєприпаси для російської армії.

Вночі 10 листопада місцева влада російських Москви та Брянська заявила про дронову атаку. Згодом у пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили ураження військових складів ЗС Росії та загоряння на території військової частини.

11 листопада стало відомо, що Сили оборони знищили російський гелікоптер Мі-24 на аеродромі у Московській області.