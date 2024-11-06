Безпілотники вперше атакували порт у російському Дагестані
Місцева влада визнала факт атаки на Каспійськ
Уранці 6 листопада безпілотники атакували порт у місті Каспійськ, що в російському Дагестані. Місто розташоване на відстані понад тисячу кілометрів від лінії фронту в Україні. Про атаку на ворожий об’єкт повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
За даними проєкту OSINTtechnical, українські ударні безпілотники намагались атакувати головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані. На опублікованому відео видно, як один з безпілотників врізається в ряд пришвартованих російських військових кораблів. На відео чутно звуки вибухів та видно дим.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
Глава Дагестану Сергій Меліков підтвердив інформацію про атаку й заявив, що сили протиповітряної оборони збили над Каспійськом безпілотний літальний апарат. Очільник не уточнив, чи є жертви або руйнування внаслідок атаки. Місцеві жителі також повідомляли про атаку БпЛА на місто.
Зауважимо, після атаки БпЛА на Каспійськ, аеропорт в столиці Дагестану Махачкалі тимчасово призупинив роботу. Повідомлялось про затримку щонайменше трьох рейсів.
Нагадаємо, 29 жовтня безпілотники вперше атакували університет російського спецназу в місті Гудермес, що в Чечні. З 2024 року університету присвоєно ім'я російського президента Володимира Путіна.