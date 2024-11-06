Жителі Каспійська також повідомили про атаку БпЛА на місто

Уранці 6 листопада безпілотники атакували порт у місті Каспійськ, що в російському Дагестані. Місто розташоване на відстані понад тисячу кілометрів від лінії фронту в Україні. Про атаку на ворожий об’єкт повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За даними проєкту OSINTtechnical, українські ударні безпілотники намагались атакувати головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані. На опублікованому відео видно, як один з безпілотників врізається в ряд пришвартованих російських військових кораблів. На відео чутно звуки вибухів та видно дим.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Caspian Sea flotilla in the port of Kaspiysk, over 1000 km behind the frontline.



Seen here, a Ukrainian drone flies low over the harbor and slams into a row of docked Russian warships. pic.twitter.com/06vbjUfblQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 6, 2024

Глава Дагестану Сергій Меліков підтвердив інформацію про атаку й заявив, що сили протиповітряної оборони збили над Каспійськом безпілотний літальний апарат. Очільник не уточнив, чи є жертви або руйнування внаслідок атаки. Місцеві жителі також повідомляли про атаку БпЛА на місто.

Зауважимо, після атаки БпЛА на Каспійськ, аеропорт в столиці Дагестану Махачкалі тимчасово призупинив роботу. Повідомлялось про затримку щонайменше трьох рейсів.

Нагадаємо, 29 жовтня безпілотники вперше атакували університет російського спецназу в місті Гудермес, що в Чечні. З 2024 року університету присвоєно ім'я російського президента Володимира Путіна.