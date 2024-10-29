Внаслідок атаки зайнявся дах будівлі, яка нібито була порожньою

У вівторок, 29 жовтня, зранку у Чечні пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Безпілотники влучили у будівлю університету російського спецназу. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та глава Чечні Рамзан Кадиров.

У вівторок Кадиров повідомив про безпілотну атаку з повітря по будівлі російського університету спецназу у місті Гудермес. Це перший відомий випадок атаки дронів на об'єкт на території Чеченської республіки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами глави Чечні, внаслідок атаки зайнявся дах будівлі, яка нібито була порожньою. Також він стверджує, що жертв та постраждалих немає.

«Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинена, всі служби працюють у штатному режимі», – додав Кадиров.

Відзначимо, що у Міноборони Росії атаку наразі не коментували, проте повідомили, що протягом минулої доби ППО знищила 7 українських безпілотників. Два БПЛА нібито збили над територією Бєлгородської області, два над територією Брянської області, ще два над територією Курської області та один над акваторією Чорного моря.

До слова, російський університет спецназу заснований у Гудермесі 2013 року, й у 2024 році йому присвоєно ім'я російського президента Володимира Путіна.

У квітні 2022 року на базі університету відкрили центр підготовки солдатів для війни проти України. Зокрема, заклад навчає бійців вогневої підготовки, тактико-спеціальної підготовки, а також повітряно-десантним та гірським операціям.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня ударні дрони атакували територію Воронезької області Росії. Під обстріл потрапили два спиртзаводи в регіоні. Попри заяви місцевої влади про збиття безпілотників у російських Telegram-каналах публікували відео та світлини з пожежею на підприємстві.

Крім цього, 22 жовтня в Єфремові Тульської області Росії та в Розсказово Тамбовської області лунали вибухи через атаку безпілотників.