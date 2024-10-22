Вибухи пролунали близько 02:10 та 02:15

В Єфремові Тульської області Росії та в Розсказово Тамбовської області лунали вибухи через атаку безпілотників.Про це 22 жовтня повідомив губернатор Тульської області Росії Дмитро Міляєв та губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.

В ніч на вівторок, 22 жовтня, мешканці Єфремова Тульської області повідомили про вибухи близько 02:10 та 02:15. За їхніми словами, місто атакували безпілотники, після чого виникла пожежа.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика.

Згодом губернатор області підтвердив атаку дронів, проте він стверджує, що безпілотники знищила російська ППО. Однак внаслідок атаки зазнали пошкоджень приміщення Єфремовського спиртзаводу і ще одного спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Фахівці екстрених служб працюють на місцях події. Ситуація перебуває під контролем», – додав Міляєв.

Також безпілотники атакували завод у місті Розсказово Тамбовської області. Губернатор Максим Єгоров повідомив, що вибухи пролунали о 05:20 на підприємстві АТ «Біохім», спалахнула пожежа. На сайті заводу зазначають, підприємство виробляє продукцію, що має стратегічне значення для Росії, зокрема перероблює сировину у різні види спиртів.

Атаки на підприємства Росії

У ніч на неділю, 20 жовтня, безпілотники атакували російське федеральне казенне підприємство «Завод імені Я. М. Свердлова», який виробляє вибухові речовини.

Вночі 19 жовтня безпілотники атакували завод «Кремній ЕЛ» у Брянській області Росії. Продукцію «Кремній ЕЛ» використовують у військовій промисловості при створенні систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер».