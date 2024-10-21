Фінансування покликане підтримати українське виробництво дронів

Сполучені Штати Америки готують пакет фінансової допомоги для виробництва безпілотників в Україні. Країна виділить 800 млн доларів на БпЛА, повідомив у вечірньому зверненні 21 жовтня президент України Володимир Зеленський.

За його словами, окрім оборонного пакета на 400 млн доларів, про надання якого 21 жовтня оголосив прибулий до Києва голова Пентагону Ллойд Остін, США нададуть 800 млн доларів на підтримку українського виробництва дронів. Деталі майбутнього пакета допомоги Володимир Зеленський не розкрив.

«Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 млн доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде», – повідомив Володимир Зеленський.

Коли саме США виділять пакет фінансової допомоги, наразі невідомо. Володимир Зеленський додав, що, окрім фінансової допомоги Україні обговорив з Остіном реалізацію «плану перемоги» України. Він закликав до рішучості на тлі фактичного залучення Північної Кореї до війни.

Нагадаємо, 21 жовтня Ллойд Остін прибув із візитом до України, та оголосив про новий пакет озброєння на 400 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси, мінометні системи, бронетранспортери та інше озброєння. Із повним списком можна ознайомитись тут.