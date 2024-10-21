Ллойд Остін повідомив про новий пакет допомоги для України

У понеділок, 21 жовтня, Сполучені Штати Америки виділили Україні черговий пакет допомоги на 400 млн доларів. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час робочого візиту до Києва, передає «Укрінформ».

«Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку. Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 млн доларів», – цитує «Укрінформ» Ллойда Остіна.

За словами Ллойда Остіна, гроші спрямують на закупівлю боєприпасів, військової техніки та озброєння для українських військових.

Глава Пентагону зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Ллойд Остін зазначив, що розпочата Росією війна проти України матиме наслідки для всього світу. Тому міністр оборони США повідомив, що планує ще раз скликати Контактну групу з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Він також наголосив, що коаліція, яка складається з понад 50 країн, працює над тим, щоб надати безпекову допомогу Україні для її перемоги.

«Ми будемо продовжувати надавати допомогу відповідно до двосторонньої безпекової угоди, яку ви підписали з Президентом Байденом. Тому я радий з вами проговорити подальше зміцнення нашого стратегічного партнерства», – сказав Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок, 21 жовтня, з неанонсованим візитом. Про свій приїзд він повідомив у соцмережі X.

«Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну», – написав Ллойд Остін.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Джо Байден повідомив про виділлення Україні пакета військової допомоги на 425 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси, бронетехніка, засоби ППО тощо.