Зеленський зустрівся із Джо Байденом у Вашингтоні

Сполучені Штати Америки надали Україні новий оборонний пакет на загальну суму 7,9 млрд доларів. Про це повідомив у четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський.

«Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна використає цю допомогу «найбільш ефективний і прозорий спосіб».

За словами президента, США також виділять ще одну систему ППО Patriot для захисту українського неба. Інформацію про надання ППО, а також крилатих авіабомб великої дальності підтвердили у Білому Домі. Крім того, президент висловив вдячність за розширення програми з підготовки українських пілотів на F-16 та нові санкції проти Росії.

Що передбачає пакет допомоги на 8 млрд доларів:

2,4 млрд доларів на безпекову допомогу, пакети озброєння та розвиток ВПК;

додаткова батарея Patriot;

навчання українських льотчиків на F-16;

фінансування операції з руйнування глобальної криптовалютної системи, завдяки якій Росія купує підсанкційні товари.

Нагадаємо, 25 вересня США оголосили про надання пакета допомоги на 375 млн доларів, до якого увійшли БТР, боєприпаси та важкі протитанкові керовані ракети. Крім того, США виділять запчастини та необхідне допоміжне обладнання, а також здійснюватимуть навчання українських бійців та їхнє транспортування.