США нададуть Україні далекобійні боєприпаси JSOW

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден дав дозвіл на передачу Україні авіабомб великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW). Про це йдеться у його заяві 26 вересня, опублікованій на сайті Білого Дому.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого Дому Байден оголосив про надання великого оборонного пакета та оголосив про надання далекобійного озброєння.

«Щоб посилити можливості України для завдання дальнього удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)», – повідомив Джо Байден.

Крім того, президент США доручив надати Україні додаткову батарею протиповітряної оборони Patriot та ракети до неї. Також США розширило програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Наступного року США планують навчити ще 18 українських пілотів.

Зазначимо, 26 вересня Сполучені Штати оголосили про виділення Україні майже 8 млрд доларів військової допомоги. Повний список озброєння та послуг, які отримає Україна в межах пакета допомоги не уточнюється з безпекових причин.

Характеристики авіабомби JSOW

Крилата авіаційна бомба американського виробництва може вражати цілі до 130 км в разі скиду з великої висоти, а в разі модифікації з двигуном (JSOW-ER) – до 560 км. Зброя такого типу застосовується проти наземних цілей.

Довжина: 4,06 м

Діаметр: 33 см

Вага: 483 кг

Розмах крила: 2,7 м

Авіабомба має сумісність із наданими Україні винищувачами F-16, а також літаків JAS 39 Gripen, про передачу яких ведуться перемовини.