У червні Франція зобов'язалась передати Україні Mirage 2000

Україна очікує від західних партнерів надання французьких винищувачів Mirage-2000. Крім того, тривають перемовини щодо шведських літаків Saab JAS-39 Gripen та винищувачів німецько-британського виробництва Eurofighter Typhoon, повідомив у неділю, 22 вересня, міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

За словами міністра, західні партнери вже зобовязалися постачати американські винищувачі F-16 та французькі Mirage-2000. Наразі тривають переговори про зобов’язання або консультації щодо Gripen та Eurofighter

«Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Скоро в нас уже будуть результати, які ми будемо анонсувати», – повідомив Рустем Умєров.

Міністр оборони повідомив, що минулого року фокус був на тренуваннях льотчиків, інфраструктурі для винищувачів та експлуатаційних платформах. Наразі, за словами Умєрова, ці процеси вже налагоджені й потребують масштабування, і Україна має рішення, над яким працюють із партнерами.

«Ворог використовує до 300 літаків, до 300 вертольотів, тому ми пояснюємо своїм партнерам, скільки бригад або крил нам потрібно. Ми їм також пояснюємо обґрунтовано, які платформи нам потрібні, яке озброєння вони повинні мати», – повідомив Рустем Умєров, відповідаючи на питання, скільки літаків необхідно Україні.

Характеристики Mirage 2000

Винищувач французького виробництва розробили у 1970-х роках. Літак був основним бойовим винищувачем ВПС Франції у кінці ХХ та на початку ХХІ століття.

Екіпаж – один пілот.

Розмах крила – 9,15 м.

Довжина – 14,40 м.

Висота – 5,30 м.

Маса порожнього літака – 7400 кг.

Швидкість польоту висоті 11000 м 2450 км/год.

Об'єм паливних баків – 4000 л.

Озброєння:

дві пушки DEFA 554;

керовані ракети «повітря-земля»: 1 ASMP, 2 AS.30L, АМ.39 чи Armat, APACHE или SCALP;

ракети «повітря-повітря»: 2 Super 530, 2-4 R550 Magic чи MICA;

некеровані ракети – чотири блоки MBDA LR F4 с 18 × 68 мм ракетами;

керовані бомби – 1-2 MBDA BGL, GBU-24 чи GBU-12;

бомби вільного падіння – 16 × 219 кг MBDA Durandal

5-6 × 305 кг касетні MBDA Belouga, TDA BM 400

Mk20 чи Mk82.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон 6 червня анонсував передачу винищувачів Mirage 2000, а також повідомив, що країна навчить пілотів для їхнього застосування. Скільки саме літаків передадуть Україні, наразі невідомо.