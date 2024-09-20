Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції

Перша група українських льотчиків, які проходили підготовку на літаках Alphajet у Франції, завершили навчання. Про це у п’ятницю, 20 вересня, повідомили у Збройних сил Франції у соціальній мережі Х.

Зазначається, що українські пілоти навчалися у Франції з березня 2024 року у межах оборонної допомоги від країни. Як повідомляє «Мілітарний», ця група українців прибула до Франції після проходженні підготовки у Великій Британії, де вони, зокрема, вивчали англійську мову.

Вже у Франції українські пілоти вивчали теорію та опановували реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet, надані Бельгією. Вони оснащені панеллю приладів, яка є імітацією аналогічної панелі у винищувачах F-16.

Ймовірно, українські льотчики тепер вирушать у Румунії, де зможуть перейти до практичної частини навчання, пише Армія.Inform.

Нагадаємо, у червні 2024 року міноборони Румунії повідомляло, що покриє витрати, пов’язані із навчанням українських пілотів на винищувачах F-16, які відбуватимуться на румунській авіабазі у місті Фетешть.

До слова, міністр оборони Данії Тролс Лунд Поульсен 15 вересня повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає від країни ще одну партію американських винищувачів F-16.