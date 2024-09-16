Точну дату передачі та кількість винищувачів не зазначають з міркувань безпеки

Уряд Данії планує передати Збройним силам України нову партію американських винищувачів F-16 до кінця 2024 року. Про це 15 вересня повідомив міністр оборони країни Тролс Лунд Поульсен.

До кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Точну дату передачі та кількість винищувачів не зазначають з міркувань безпеки. Відомо, що першу партію доставили у серпні. Загалом країна планує поставити українським військам 19 літаків цього типу.

«Враховуючи вимоги союзників щодо передачі винищувачів, можна зробити висновок, що разом із новими літаками до країни мають прибути підготовані українські пілоти та техніки», – пише Мілітарний.

Особливості данських F-16

Відзначимо, що F-16 у різних країнах має певні відмінності. У датській версії винищувач немає «хвоста» під вертикальним стабілізатором, що є їхньою унікальною особливістю. Усі датські літаки оснащені пошуковими прожекторами для нічних вильотів, вони також мають додаткову систему радіоелектронної боротьби зі спеціальними пілонами PIDS.

Данські F-16 мають стандартний арсенал для ударів по наземних цілях, включаючи ракети AGM-65 Maverick та GBU-49. Для місій «повітря-повітря» використовуються ракети AIM-120B та AIM-9X Sidewinder.

Допомога Україні від Данії

На сайті Міноборони Данії йдеться, що країна вже інвестує в українську оборонну промисловість, і зовсім недавно профінансувала артилерійські знаряддя, які виготовляють в Україні.

«Як і раніше важливо, але вже недостатньо, відправляти виключно військові пожертвування в Україну. Водночас нам необхідно інвестувати безпосередньо в оборонну промисловість України. Ми зробили це, коли лише кілька місяців тому інвестували у 18 артилерійських знарядь «Богдана». Я дуже радий, що Комісія ЄС визнає так звану данську модель і тепер закликає інші держави-члени також інвестувати безпосередньо в оборонну промисловість України», – розповів міністр оборони.

МЗС Данії зазначає, що Уряд виділив 60,4 млрд данських крон (8,1 млрд євро) на підтримку України. Ця допомога доступна з 2023 по 2028 рік.

Нагадаємо, Збройні сили України вже отримали 18 артилерійських установок українського виробництва «Богдана», які профінансувала Данія.

19 серпня стало відомо, що уряд Данії виділив двадцятий пакет допомоги Україні на суму 783 млн данських крон (понад 104 млн євро).