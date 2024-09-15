САУ «Богдана» відповідає стандартам НАТО та перебуває на озброєнні України з 2023 року

Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок українського виробництва «Богдана», які профінансувала Данія. Про це повідомив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив у виступі на «Ялтинській європейській стратегії» (YES) 14 вересня, передає «РБК-Україна».

За словами політика, Данія відповіда на запит України щодо збільшення виробництва озброєння навесні 2024 року. Зокрема, тоді Україна потребувала виробництва ракет, артилерії та безпілотників.

«Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення на виробництво 18 артилерійських систем “Богдана”, а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам», – повідомив Трольс Лунд Поульсен.

18 САУ «Богдана» створили в Україні за два місяці. Данський посадовець зазначив, що виробництво зброї безпосередньо в Україні є суттєво дешевшим, аніж виготовлення та закупівля її в західних країнах. Трольс Лунд Поульсен закликав партнерів фінансувати виробництво озброєння на території України.

Нагадаємо, про фінансування виробництва 18 САУ «Богдана» Данія оголосила 10 липня 2024 року. Зазначається, що профінансувати саме цей вид озброєння на підставі офіційної рекомендації Міноборони та Мінстратегпрому України.

2С22 «Богдана» – українська 155-мм самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. У 2023 році офіційно САУ прийнята на озброєння Збройних сил України. Установка може розігнатися до 80 км/год та має радіус стрільби до 60 км.