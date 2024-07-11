Данія профінансує виробництво українських гаубиць «Богдана»

Уряд Данії ухвалив рішення профінансувати виробництво 18 українських колісних гаубиць 2С22 «Богдана». Техніка надійде на озброєння Сил оборони. Про це у середу, 10 липня, повідомили у пресслужбі міністерства оборони Данії.

Зазначається, що Данія вирішила профінансувати саме цей вид озброєння на підставі офіційної рекомендації Міністерства оборони України та Міністерства стратегічного розвитку України. Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен зауважив, що Україна має можливість виробляти озброєння та техніку, але не має для цього достатнього фінансування.

«Сподіваюся, що більше країн візьмуть приклад з данської моделі закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні», – сказав Троелс Лунд Поульсен.

Міністр оборони Данії зазначив, що така модель допомоги має низку переваг, зокрема, логістичні. Також інвестування в українську оборонну промисловість допомагає її розвивати.

«Таким чином ми гарантуємо, що техніка, яка потрібна українцям на фронті, може бути виготовлена ​​та доставлена ​​поруч. Це надає деякі очевидні логістичні переваги, одночасно допомагаючи розбудувати оборонну промисловість в Україні», – наголосив Троелс Лунд Поульсен.

Артилерійські гаубиці«Богдана», профінансовані Данією, передадуть на озброєння Силам оборони «протягом найближчих місяців».

Як зазначає «Мілітарний», замовлення Данією колісних гаубиць українського виробництва для потреб Сил оборони України стало першим таким прецедентом. Цьому передувала офіційна угода між Данією і Україною про оборонну співпрацю, яку уклали в червні 2024 року.

2С22 «Богдана» – українська 155-мм самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. В 2023 році офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України.