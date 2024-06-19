Данія передала вже 19 пакет військової допомоги

Данія анонсувала новий внесок у межах проєкту Zbroyari: Manufacturing Freedom приблизно на 1,2 млрд данських крон (170 млн доларів). Країна вже вдруге підтримує проєкт фінансово та сприяє розвитку української оборонної промисловості, повідомив у середу, 19 червня, міністр стратегічних комунікацій Олександр Камишін.

Він зазначив, що Данія стала першою країною, яка підтримала проєкт та здійснила перший донат. Крім того, країна стала першою, яка задонатила на український оборонпром вдруге.

«Новий, вже дев’ятнадцятий пакет допомоги від Данії дає можливість використати $170 млн таким чином, щоб можна було швидко закрити потреби українського війська. Механізм реалізації цієї допомоги минулого тижня був узгоджений на засіданні Рамштайн і зафіксований у меморандумі, який підписали Мінстратегпром та Міноборони з данським МО», – повідомив Олександр Камишін.

За словами міністра, перша закупівля відбудеться вже влітку 2024 року.

Нагадаємо, що 18 червня Данія оголосила про черговий пакет військової допомоги, який дає змогу країні вкладати гроші безпосередньо в українське виробництво озброєння. Допомога складається з низки угод із союзниками щодо закупівель і передачі обладнання – зокрема, обладнання для обслуговування винищувачів F-16, переданих Данією.

Зауважимо, країна пообіцяла надати Україні 19 літаків F-16 та дозволила бити ними по території Росії. Перші шість винищувачів мають поставити в Україну вже влітку 2024 року.