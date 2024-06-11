Україна отримає 100 ракет для системи ППО Patriot

Німеччина та союзники передадуть Україні 100 ракет для системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус [Boris Pistorius] під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, передає Deutsche Welle у вівторок, 11 червня.

За словами Бориса Пісторіуса, після його візиту до Одеси, він на власні очі побачив наслідки російських обстрілів та переконався у необхідності посилити українську протиповітряну оборону.

«І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot – однієї сотні», – заявив Борис Пісторіус.

Як повідомив міністр оборони Німеччини, до ініціативи також долучились Данія, Нідерланди та Норвегія. 32 ракети-перехоплювачі вже прибули до України, ще 68 – доставлять «найближчими днями».

Зазначимо, що раніше Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot. Крім того, у квітні 2024 року Німеччина анонсувала передачу ще однієї батареї. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина передала 30 млрд євро військової допомоги, а також мільярди на гуманітарну допомогу.

До слова, у вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні установки ППО IRIS-T та зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.