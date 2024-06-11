Німеччина є одним з лідерів у наданні військової допомоги Україні

Протягом наступних тижнів і місяців Німеччина надасть Україні установки IRIS-T і Gepard, а також ракети та боєприпаси. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні у вівторок, 11 червня.

Також, за словами канцлера Німеччини, разом з цим Збройні сили України отримають третю систему ППО Patriot, про передачу якої у квітні заявляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Шольц наголосив, що найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Канцлер звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО «усім, чи можна».

Під час свого виступу президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз Україні потрібні додатково щонайменше 7 систем Patriot, щоб закрити основні міста та зменшити можливість Росії розбивати цивільні міста ракетами й керованими авіабомбами.

Зазначимо, Німеччина є одним з глобальних лідерів у наданні систем ППО та іншої військової допомоги для України. З 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні 30 млрд євро військової допомоги, а також мільярди на гуманітарну допомогу.

У травні Німеччина оголосила про передачу пакета військової допомоги Україні на 500 млн євро. Зокрема країна передасть ракети для ППО Iris-T середньої дальності та меншої дальності, БпЛА, запчастини для артсистем, танків та мільйони патронів.