Борис Пісторіус зустрівся з українським командуванням в Одесі

Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 500 млн євро. Про це повідомив у четвер, 30 травня німецький міністр оборони Борис Пісторіус, передає Welt.

Про новий пакет підтримки для України міністр оборони країни повідомив під час візиту до Одеси, про який з міркувань безпеки офіційно не повідомляли. За даними Бориса Пісторіуса, озброєння, яке Німеччина планує передати Україні, вже готове до відправлення.

Міністр оборони Німеччини заявив, що країна передасть:

велику кількість ракети для ППО Iris-T середньої дальності та меншу кількість ракет SLS меншої дальності;

БпЛА для розвідки та боїв у Чорному морі;

запчастини для артсистем, які надає Німеччина;

запасні двигуни для танків Leopard;

мільйон патронів для стрілкової зброї.

Борис Пісторіус додав, що з 2025 року Німеччина розпочне поставки 18 сучасних самохідних гаубиць RCH-155. До того ж, в межах пакета допомоги країна оплатить курси підготовки українських інженерів та виділить кошти на безперешкодний супутниковий зв'язок.