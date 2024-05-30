Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував пакет допомоги під час візиту до Одеси
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Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 500 млн євро. Про це повідомив у четвер, 30 травня німецький міністр оборони Борис Пісторіус, передає Welt.
Про новий пакет підтримки для України міністр оборони країни повідомив під час візиту до Одеси, про який з міркувань безпеки офіційно не повідомляли. За даними Бориса Пісторіуса, озброєння, яке Німеччина планує передати Україні, вже готове до відправлення.
Міністр оборони Німеччини заявив, що країна передасть:
- велику кількість ракети для ППО Iris-T середньої дальності та меншу кількість ракет SLS меншої дальності;
- БпЛА для розвідки та боїв у Чорному морі;
- запчастини для артсистем, які надає Німеччина;
- запасні двигуни для танків Leopard;
- мільйон патронів для стрілкової зброї.
Борис Пісторіус додав, що з 2025 року Німеччина розпочне поставки 18 сучасних самохідних гаубиць RCH-155. До того ж, в межах пакета допомоги країна оплатить курси підготовки українських інженерів та виділить кошти на безперешкодний супутниковий зв'язок.