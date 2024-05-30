«Чеська спілка» планує закупити боєприпасів на 1,6 млрд євро

Перші поставки Україні артилерійських снарядів у рамках так званої чеської ініціативи відбудуться вже найближчими днями, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у четвер, 30 травня, повідомляє «Інтерфакс».

«Перші поставки боєприпасів можна очікувати в Україну найближчими днями. Сотні тисяч боєприпасів буде поставлено цього року. Починаючи з червня в Україну щомісяця постачатимуть десятки тисяч артилерійських боєприпасів», – підтвердив Фіала.

За його словами, наразі в ініціативі беруть участь 15 країн, а поточна сума обіцяних грошей на закупівлю боєприпасів становить 1,6 млрд євро.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на представників керівництва МЗС Чехії, анонсована в лютому цього року «чеська ініціатива» зможе забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. Утім остаточна кількість снарядів, які будуть поставлені за цією схемою, може змінитися і потенційно зрости.

Що не так із закупленими за межами Європи снарядами

Британська газета Financial Time пише, що країни-союзниці України зіштовхнулись з проблемами зростання цін на боєприпаси та їхньою низькою якістю. Це призводить до того, що половину отриманих за межами Європи снарядів не можливо відправити в Україну так швидко, як планувалося.

Представник одного з найбільших виробників і постачальників зброї в Центральній Європі чеської компанії Czechoslovak Group (CSG) Міхал Стрнад заявив, що близько 50% боєприпасів, придбаних CSG за дорученням чеського уряду в Африці та Азії, не були достатньо якісні, щоб їх можна було відправити одразу в Україну. Через це до деяких снарядів компанія змушена додавати компоненти власного виробництва, яких бракує. Це затягує час та дає перевагу Росії, яка випереджає західні столиці у пошуку снарядів на міжнародних ринках.

Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петр Павел оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тис. калібру 155 мм і 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України у межах так званої чеської ініціативи.