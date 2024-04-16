Чехія працює над тим, щоб законтрактувати ще 300 тис. снарядів для України

У межах ініціативи із закупівлі боєприпасів для України уряд Чехії уклав контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів. Їх мають поставити в Україну протягом кількох місяців. Про це у понеділок, 15 квітня, написав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у своїй колонці для Financial Times.

Петр Фіала наголосив на тому, що в Україні вже третій триває війна, а ситуація зі снарядами – критична.

«Ситуація в Україні критична. Оскільки війна триває вже третій рік, збройні сили країни перебувають під безпрецедентним тиском. У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня приймати складні рішення. Це робить надзвичайно важким утримання своїх позицій – тих самих позицій, від яких залежить безпека і майбутнє всієї Європи», – написав Петр Фіала.

Петр Фіала розповів, що Чехія вже уклала контракт на закупівлю перших 180 тис. снарядів для України, які будуть поставлені «у найближчі місяці». Зараз Чехія працює над тим, щоб законтрактувати ще 300 тис. артилерійських боєприпасів. Закупівлі відбуваються за фінансової підтримки двох десятків країн.

«Ми ніколи не змогли б досягти таких багатонадійних показників без потужної початкової підтримки Данії та Нідерландів, а також близько 20 інших країн, які згодом приєдналися до нас і пообіцяли свою допомогу», – зазначив Петр Фіала.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тисяч калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України. Наразі до чеської ініціативи долучилися Франція, Польща, Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Бельгія, Латвія, Португалія та інші країни Європи.

До слова, 2 квітня інформаційна агенція Reuters повідомила про те, що у межах реалізації очолюваного Чехією плану закупівлі боєприпасів Німеччина надасть Україні 180 тис. артилерійських снарядів.