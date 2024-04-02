Німеччина надасть Україні 180 тис. артилерійських снарядів в рамках реалізації очолюваного Чехією плану закупівлі боєприпасів. Про це 2 квітня повідомила агенція Reuters.

У виданні уточнили, що минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги на суму 478 млн євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи з надання боєприпасів.

«Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро», – заявив представник німецького оборонного відомства. За даними міністерства, на частку Німеччини припадатиме 40% цієї ініціативи.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів (500 тисяч калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити за кілька тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Згодом до програми вже приєдналися Франція, Польща, Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Бельгія, Латвія, Португалія та інші країни Європи. Перші артилерійські боєприпаси, закуплені в країнах поза межами ЄС з ініціативи Чехії, можуть доставити в Україну не раніше червня. Координатори чеської ініціативи очікують, що РФ спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

Вже 26 березня стало відомо, що Україна може отримати 1,5 млн артилерійських боєприпасів у рамках чеської ініціативи, що вдвічі більше за спочатку оголошену кількість.