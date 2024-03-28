Учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в межах якої Київ отримає більше боєприпасів, ніж планувалось. Окрім того, вони можуть надійти в Україну раніше. Про це 28 березня повідомило італійське видання Corriere della Sera, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що спочатку передбачалась закупівля 800 тис. снарядів: 500 тис. для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тис. для 122 мм, але чеські урядовці знайшли ще 200 тис. снарядів.

«Невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення, хоча чутки вказують зокрема на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку», – пише газета.

Крім того, за даними Corriere della Sera, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.

Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.