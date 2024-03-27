Уряд Польщі подвоїв свої зобов’язання в ініціативі Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Про це 27 березня повідомила агенція Bloomberg.

Зазначається, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його уряд подвоїв свої зобов’язання в ініціативі Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

Розмовляючи з журналістами в Ризі разом з міністром закордонних справ Латвії Кріш’янісом Каріньшом, Сікорський відмовився назвати конкретний обсяг фінансування.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів (500 тисяч калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити за кілька тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Згодом до програми вже приєдналися Франція, Польща, Словенія, Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Бельгія, Латвія, Португалія та інші країни Європи. Перші артилерійські боєприпаси, закуплені в країнах поза межами ЄС з ініціативи Чехії, можуть доставити в Україну не раніше червня. Координатори чеської ініціативи очікують, що РФ спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

Вже 26 березня стало відомо, що Україна може отримати 1,5 млн артилерійських боєприпасів у рамках чеської ініціативи, що вдвічі більше за спочатку оголошену кількість.