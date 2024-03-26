У Чеському МЗС водночас відмовилися називати терміни доставки снарядів до України

Україна може отримати 1,5 млн артилерійських боєприпасів у рамках чеської ініціативи, що вдвічі більше за спочатку оголошену кількість. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на Міністерство закордонних справ Чехії.

«Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість – 800 тис. боєприпасів», – заявив голова зовнішньополітичного відомства республіки Ян Ліпавський.

За його словами, всього Україна може отримати 1,5 млн снарядів. Водночас Ліпавський відмовився називати точний термін поставки боєприпасів.

Посадовець уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну. Тому чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки нашої країни.

Ліпавський зазначив, що ініціатива Чехії вже відчувається і впливає на бойові дії в Україні, хоча постачання снарядів ще не розпочалося.

«Як ми бачимо, це вже допомагає Україні воювати краще, тому що вони знають, що матимуть запаси свіжих боєприпасів, що змінило їх точку зору на використання поточних запасів», – сказав Ліпавський.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. До цієї ініціативи долучилися низка інших держав.

Також ЗМІ з’ясували, що Чеська Республіка шукає боєприпаси для України по всьому світу, і здійснює закупівлі снарядів у країнах, які вважаються неофіційними союзниками Москви.