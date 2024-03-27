Словенія підтримає чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у державах за межами Євросоюзу. Про це під час свого візиту до Словенії міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що глава чеської дипломатії провів переговори у Словенії зі своїми колегами зі Словаччини, Словенії, Угорщини та Австрії. За робочим обідом до глав МЗС приєднався міністр закордонних справ Чорногорії.

На зустрічі йшлося про розширення та функціонування ЄС, російську агресію проти України та міграцію. Міністр не уточнив конкретну суму, яку виділить Любляна, але, за даними словенських ЗМІ, уряд Словенії спрямує на проект мільйон євро.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів (500 тисяч калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити за кілька тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Згодом до програми вже приєдналися Франція, Польща, Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Бельгія, Латвія, Португалія та інші країни Європи. Перші артилерійські боєприпаси, закуплені в країнах поза межами ЄС з ініціативи Чехії, можуть доставити в Україну не раніше червня. Координатори чеської ініціативи очікують, що РФ спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

Вже 26 березня стало відомо, що Україна може отримати 1,5 млн артилерійських боєприпасів у рамках чеської ініціативи, що вдвічі більше за спочатку оголошену кількість.