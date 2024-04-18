Німеччині вдалося знайти у партнерів по НАТО ще шість систем Patriot для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країні вдалося знайти у партнерів по НАТО ще шість систем Patriot для України. Про це він сказав під час прес-конференції у четвер, 18 квітня, пише «Суспільне».

За словами політика, Альянс чітко дав зрозуміти, що системи, наявні у державах НАТО, можуть бути передані, аби дати можливість Україні краще захистити себе від численних російських обстрілів.

«Я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про 7 додаткових систем. Одна з них наша. Ми сподіваємося знайти ще 6 у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку», – наголосив він.

Водночас точних термінів поставок німецький канцлер не назвав.

Нагадаємо, що 13 квітня в Міноборони Німеччини заявили, що країна негайно передасть Україні додатковий Patriot для відбиття російських авіаударів.

4 квітня Німеччина, яка є лідером коаліції протиповітряного захисту України, ініціювала пошук наявних систем протиповітряної оборони Patriot для захисту нашої держави.

Додамо, що The Guardian раніше сьогодні повідомила, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував закупити системи ППО Patriot у союзників для подальшого постачання їх Україні.