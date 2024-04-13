Пускова установка системи ППО Patriot

Німеччина передасть Україні ще одну систему Pаtriot для захисту від російських атак. Систему передають окремо від тих, які вже передали чи планують. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, йдеться у заяві міноборони країни, опублікованій у соцмережі Х у суботу, 13 квітня.

«Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає нечуваних страждань. Він ставить під загрозу енергозабезпечення населення та руйнує промислові об’єкти, важливі для боєготовності Збройних сил України. Тому ми підтримуємо Україну ще одним Patriot», – йдеться у заяві.

Також він додав, що зобов’язався придбати для Німеччини нову систему.

«Підтримуючи Україну, ми йдемо настільки далеко, наскільки це можливо з огляду на нашу власну оперативну готовність. Перш ніж прийняти це рішення, я вже взяв на себе зобов’язання придбати новий (Patriot-ред.) якомога швидше, і ми наполегливо працюємо над заміною», – написав німецький міністр.

Президент Володимир Зеленський вже подякував канцлеру Олафу Шольцу за рішення про поставку Patriot і ракет та за лідерство. За його словами, Україна також отримає від Німеччини ракети до наявних систем ППО.

«Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад», – написав Володимир Зеленський у Telegram.

Додамо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина, яка є лідером коаліції протиповітряного захисту України, ініціювала пошук наявних систем протиповітряної оборони Patriot для захисту нашої держави. Така заява прозвучала на тлі повідомлення від керівника німецького дочірнього підрозділу виробника ракет Taurus, європейського концерну Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA), Томаса Готтшильда, який заявив про призупинення виробництва ракет у зв'язку з відсутністю замовлень.