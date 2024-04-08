Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив невдоволення через те, що країни Євросоюзу надають недостатню допомогу Україні

Реальна військова допомога Німеччині для України виявилася набагато меншою, ніж стверджує влада ФРН. Сума надісланих коштів значно менша ніж було обіцяно німецьким урядом – лише 10,2 млрд євро з обіцяних 28 млрд, пише німецьке видання BILD.

Як повідомляється, уряд Німеччини заявляв, що Україна отримала 28 млрд євро військової допомоги. Проте частина з одного із траншів в 6 млрд євро (приблизно 2,6 млрд євро), обіцяних німецькою владою Україні, піде іншим країнам та на переозброєння бундесверу.

Депутат Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенс стверджує, що у суму 28 млрд євро входять суми, які ФРН обіцяє Україні на майбутнє аж до 2028 року. Незрозуміло, що станеться з цими грошима на той час, а на практиці Києву поки що передано лише 10,2 млрд євро від Берліна.

«Канцлер створює враження, що Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми, – заявив Гедехенс. На його думку, канцлер насамперед переймається підвищенням власного авторитету, а не реальною допомогою Україні.

Додамо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина, яка є лідером коаліції протиповітряного захисту України, ініціювала пошук наявних систем протиповітряної оборони Patriot для захисту нашої держави. Така заява прозвучала на тлі повідомлення від керівника німецького дочірнього підрозділу виробника ракет Taurus, європейського концерну Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA), Томаса Готтшильда, який заявив про призупинення виробництва ракет у зв'язку з відсутністю замовлень.