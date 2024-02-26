німецький канцлер пояснив, чому його країна не надає Україні Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні найсучасніших німецьких крилатих ракет з дальністю польоту до 500 кілометрів Taurus. Про це він повідомив у понеділок, 26 лютого, спілкуючись із журналістами, та на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Німеччина – найбільший військовий прихильник України в Європі. Це залишається незмінним. Але ясно одне: ми не станемо учасником війни – ні прямо, ні опосередковано. Цими двома принципами я керуюся у всіх своїх рішеннях», – написав він.

Він заявив, що «дуже роздратований» дискусією про Taurus, а також додав, що наразі Україні не вистачає боєприпасів.

«Я здивований, що декого навіть не зачіпає, вони навіть не думають про те, чи може те, що ми зробимо, призвести до участі у війні», – повідомив Шольц на редакційній конференції інформаційного агентства DPA.

Він додав, що ракети Taurus є зброєю дуже далекої дії, і на відміну від Британії та Франції Німеччина не має змоги забезпечити контролю за цілями, які обиратиме для ураження українська сторона. Крім того, він заявив про «відсутність балансу» між тим, що дійсно потрібно зараз Україні і дебатами про надання цих ракет.

«Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на різні відстані, але не цієї важливої речі (ракети Taurus – ред.) з Німеччини», – відповів Шольц, якого цитує німецький мовник RND.

Як інформував ZAXID.NET, 22 лютого німецькі депутати більшістю голосів підтримали проект резолюції з вимогою надати Україні далекобійні ракети Taurus. Цю зброю Україна починаючи з минулого року неодноразово просила у німецької влади, однак досі безрезультатно.