Виробник ракет Taurus запевнив, що Німеччина має потужності для відновлення запасів у разі передачі ракет Україні

Директор компанії Taurus Systems GmbH Йоахім Нопф (Joachim Knopf) спростував заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта (Johannes Arlt) про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе поновити запаси ракет у разі постачання їх Україні. Відповідне повідомлення компанія MBDA, якій належить Taurus Systems, опублікувала у Twitter (X).

«Ми можемо одразу розпочати нове виробництва Taurus, інтеграції платформи і доопрацювання наявних ракет. Обовʼязкова умова – замовлення», – заявив директор Taurus Systems Йоахім Нопф.

Нагадаємо, депутати парламенту Німеччини у середу, 17 січня, провалили голосування за ініціативу опозиції щодо передачі Україні німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus. Противники надання Україні ракет і наполягали на «неможливості перемогти ядерну державу», відсутність підстав для використання німецької зброї проти росіян і потребу в мирних переговорах.

Зазначимо, що наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 км. Згодом ЗМІ писали, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території Росії.

Згодом народний депутат України, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв коментуючи повідомлення про те, що німецький парламент відмовився передавати Україні ракети Taurus, зазначив, що законопроект було відхилено не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це для вузькопартійного піару.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 км. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow. Десять років тому для німецької армії було закуплено 600 цих ракет. Водночас лише 150 з них залишаються боєготовими.