Десять років тому німецькій армії купили 600 крилатих ракет Taurus, але станом на зараз лише 150 з них є боєготовими

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому попросила надати їй крилаті ракети Taurus. Про це ввечері в п’ятницю, 226 травня, повідомили німецькі ЗМІ.

Зокрема, за інформацією Spiegel, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями. Цю інформацію повідомила речниця Міністерства оборони Німеччини, однак вона не повідомила подробиць. Зокрема, невідомо, скільки саме таких ракет просить Україна.

Своєю чергою видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пише, що про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow. Десять років тому для німецької армії було закуплено 600 цих ракет. Водночас лише 150 з них залишаються боєготовими.

Раніше представник опозиційного до уряду Шольца Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер, який є членом оборонного комітету німецького парламенту і вважається одним з найвпливовіших депутатів, висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стримано прокоментував пропозицію щодо постачання Україні Taurus, але зауважив, що Україну потрібно підтримувати всіма системами, які дозволені міжнародним правом.