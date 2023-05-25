Загалом Іспанія планувала надати Україні тільки 10 танків Leopard

Іспанія оголосила про передачу Україні додаткової партії німецьких танків Leopard 2. Йдеться про чотири танки, про передачу яких повідомили у четвер, 25 травня, у прес-службі міністерства оборони Іспанії.

Про передачу ще чотирьох Leopard 2 заявила на засіданні «Рамштайн» міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Окрім танків Іспанія планує передати Україні нову партію піхотних машин.

«Під час виступів міністрів-учасників Роблес повідомила про оновлений статус поставок з Іспанії, підкресливши серед інших різноманітних озброєнь, майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії машин піхоти TOA M-113», – повідомили у прес-службі міноборони Іспанії.

Маргарита Роблес підкреслила значний прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії, де наразі вже пройшли підготовку близько 1500 військовослужбовців. Нагадаємо, 25 травня українські воїни, які перебували в Іспанії, завершили свої навчання та вирушили на фронт.