NASAMS може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети

Державний департамент США схвалив операцію з продажу Україні однієї системи NASAMS та супутнього обладнання на суму 285 млн доларів. Про це у середу, 24 травня, повідомили в Пентагоні.

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

У Пентагоні нагадали, що уряд України звернувся з проханням придбати систему NASAMS, яка включає: один радіолокатор Sentinel AN/MPQ-64F1. Також до системи входять центр розподілу вогню (FDC); пускові установки контейнерів, захищений зв'язок, приймачі GPS, завантажувачі кодів і набори кабелів; набори інструментів; тестове обладнання; допоміжне обладнання; тягачі; генератори; технічну документацію; запчастини.

Крім того, до пакету входить технічна підтримка уряду США та підрядників, інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення на загальну суму 285 млн доларів.

«Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру», – констатували у відомстві.

Зауважимо, що наразі на озброєнні повітряних сил України є дві батареї ЗРК NASAMS. Також в рамках військової допомоги для України замовлені ще шість комплексів Сполученими Штатами та один – Канадою. Норвегія також нещодавно озвучила плани з передачі двох вогневих взводів цього ЗРК Україні.

Комплекси протиповітряної оборони NASAMS: що про них відомо

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Raytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК NASAMS знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км, зазначає «Мілітарний».

Чим цінний для України ракетний комплекс NASAMS і як він працює – дивіться у відео.