Повітряні сили показали, як працюють ЗРК NASAMS

За 5 місяців бойової роботи українські зенітники за допомогою зенітно-ракетного комплексу NASAMS знищили більше сотні російських ракет і дронів. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України й опублікувало відео роботи цих ЗРК.

Як йдеться в повідомленні,ЗРК NASAMS захищає українське небо Із листопада 2022 року. На відео захисники неба розповіли, як працює цей комплекс та скільки повітряних цілей вже було збито.

Зокрема, за їхніми словами, на радарах вони можуть бачити повітряні цілі на відстань до 120 кілометрів.

Повітряні сили наголосили на високій ефективності вищевказаних комплексів у порівнянні із застарілими ЗРК С-300 ,та нагадали, що Україна потребує більше подібного озброєння для переламу ходу війни з РФ.

Україна отримала ЗРК NASAMS у рамках одного з пакетів військової допомоги від США.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу польських самохідних гаубиць Krab.