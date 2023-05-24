Британська «штормова тінь» здатна проривати насичену ППО ворога

Україна вже застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, які передала українцям Велика Британія. Про це керівник Міноборони Олексій Резніков заявив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

«У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow», - повідомив Резніков.

Storm Shadow здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів і мають бойову частину до 450 кг.

Зауважимо, що раніше Бен Воллес підтвердив, що Україна застосувала британські ракети Storm Shadow у війна з РФ. Міністр оборони додав, що подробиць озвучувати не буде.

Storm Shadow – це високоточна крилата ракета великої дальності повітряного базування спільної британсько-французької розробки компанії MBDA. З дальністю ураження у приблизно 250 кілометрів і здатністю нести боєприпас вагою у приблизно 450 кілограмів, вона в цілому схожа за характеристиками з американськими ATACMS наземного базування.