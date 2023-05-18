Велика Британія підтвердила використання Україною ракет Storm Shadow
Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow минулого тижня
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив застосування Україною далекобійних ракет Storm Shadow, які Лондон передав Києву. Про це у четвер, 18 травня, повідомляє «Європейська правда».
«Усе, що я можу сказати, – то це те, що, за моєю інформацією, вона [Storm Shadow] уже використовувалась після того, як ми оголосили про її відправлення в Україну. Але я не буду вдаватись у подробиці», – сказав Воллес.
Минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, а напередодні британський уряд заявив про наміри передати Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км.
Раніше про застосування далекобійних ракет в Україні повідомляв телеканал CNN із посиланням на джерела.
Storm Shadow – це високоточна крилата ракета великої дальності повітряного базування спільної британсько-французької розробки компанії MBDA. З дальністю ураження у приблизно 250 кілометрів і здатністю нести боєприпас вагою у приблизно 450 кілограмів, вона в цілому схожа за характеристиками з американськими ATACMS наземного базування.