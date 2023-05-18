Минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив застосування Україною далекобійних ракет Storm Shadow, які Лондон передав Києву. Про це у четвер, 18 травня, повідомляє «Європейська правда».

«Усе, що я можу сказати, – то це те, що, за моєю інформацією, вона [Storm Shadow] уже використовувалась після того, як ми оголосили про її відправлення в Україну. Але я не буду вдаватись у подробиці», – сказав Воллес.

Минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, а напередодні британський уряд заявив про наміри передати Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км.

Раніше про застосування далекобійних ракет в Україні повідомляв телеканал CNN із посиланням на джерела.

Storm Shadow – це високоточна крилата ракета великої дальності повітряного базування спільної британсько-французької розробки компанії MBDA. З дальністю ураження у приблизно 250 кілометрів і здатністю нести боєприпас вагою у приблизно 450 кілограмів, вона в цілому схожа за характеристиками з американськими ATACMS наземного базування.