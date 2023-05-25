Міноборони Литви опублікували світлину протидронової рушниці, схожої на модель Skybeam ізраїльського виробництва

Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Разом із новим пакетом країна передала Україні допомоги на 465 млн євро, повідомили у четвер, 25 травня, у прес-службі міністерства оборони Литви.

Анонс чергового пакету допомоги відбувся на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Останній пакет передбачатиме як боєприпаси та військове обладнання, так і харчування для військових та цивільних.

«Наша підтримка України – це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування і оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні», – заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він зазначив, що загальна допомога Україні від Литви найближчим часом сягне приблизно 465 млн євро. До переліку допомоги від країни у новому пакеті ввійдуть:

протидронові засоби;

боєприпаси, калібр яких не уточнюється;

сухі харчові пайки;

та інша допомога, яку попередньо не озвучили.

Зазначимо, на сторінці прес-служби під анонсом військової допомоги Україні опублікували світлину протидронової рушниці, схожої на модель Skybeam ізраїльського виробництва Skylock. Вага такого пристрою – 6 кг, а сама система приводиться до готовності за одне натискання.