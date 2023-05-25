Литва в новому пакеті допомоги передасть Україні протидронове обладнання та боєприпаси
Анонс нового пакету військової допомоги країна зробила на зустрічі у форматі «Рамштайн»
Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Разом із новим пакетом країна передала Україні допомоги на 465 млн євро, повідомили у четвер, 25 травня, у прес-службі міністерства оборони Литви.
Анонс чергового пакету допомоги відбувся на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Останній пакет передбачатиме як боєприпаси та військове обладнання, так і харчування для військових та цивільних.
«Наша підтримка України – це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування і оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні», – заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Він зазначив, що загальна допомога Україні від Литви найближчим часом сягне приблизно 465 млн євро. До переліку допомоги від країни у новому пакеті ввійдуть:
- протидронові засоби;
- боєприпаси, калібр яких не уточнюється;
- сухі харчові пайки;
- та інша допомога, яку попередньо не озвучили.
Зазначимо, на сторінці прес-служби під анонсом військової допомоги Україні опублікували світлину протидронової рушниці, схожої на модель Skybeam ізраїльського виробництва Skylock. Вага такого пристрою – 6 кг, а сама система приводиться до готовності за одне натискання.