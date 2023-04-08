Україна отримає від Польщі 200 колісних бронетранспортерів Rosomak

Президент Володимир Зеленський заявив, що цінності, за які сьогодні бореться Україна, близькі та основоположні для всіх держав світу, незалежно від їхньої географічної віддаленості. Те, що творить Росія на території суверенної та вільної країни, є неприйнятним і наші міжнародні партнери роблять все, щоб українська нація скоріше здобула перемогу.

За словами президента, впродовж дня, 8 квітня, лідери держав підтримали посилення санкцій проти Москви та передачу нових пакетів військової допомоги Києву.

«Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише Україні – повернеться всьому світу», – зазначив гарант.

Він зазначив, що сьогодні готовий 35-й оборонний пакет від США. Ракети для «Хаймарсів», ракети для ППО, снаряди для артилерії, захисту від броньованої техніки та інші важливі елементи підтримки.

Також цього тижня зросла підтримка партнерів Німеччини на 200 млн євро інвестицій у нашу державу. Зокрема, це проекти німецьких компаній, які допоможуть українській економічній, а отже, і соціальній стабільності.

Нідерланди оголосили про пакет обсягом понад 270 млн євро. Це допомога нашому відновленню, гуманітарна, нелетальна підтримка оборони, а також збирання доказів російських злочинів для створення Реєстру збитків, завданих російською агресією.

Крім того, пакет оборонної допомоги для ЗСУ спільно розробляють Данія і Норвегія. Вони передбачають постачання снарядів українській артилерії.

Сейм Литви визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО саме цього року на саміті у Вільнюсі. За словами Зеленського, лише разом з Україною Альянс зможе гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів – на існуючі кордони та міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах.

«Найвагоміші цими днями, звичайно, результати візиту до Польщі, наші домовленості, наші досягнення. Дружня нам країна виконала всі домовленості щодо танків: вони вже в Україні, зокрема, «Леопарди». Є нові домовленості щодо БМП – понад сотня машин. По бронетранспортерах – «Росомак» – 200 машин. Зараз сто, і сто пізніше. Ще самохідні міномети, додаткові ракети, МіГи...», – заявив український лідер.