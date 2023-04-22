Коли саме прибудуть танки, достеменно невідомо

Іспанія передасть Україні найближчими днями шість танків Leopard 2А4. Це буде першою поставкою із запланованих десяти танків, повідомило Tagesschau у суботу, 22 квітня.

Перші танки від Іспанії будуть старішими модифікаціями, які має на своєму озброєнні країна. За даними Reuters, шість танків Leopard 2А4 вже покинули Іспанію та прямують до Польщі.

Зазначається, що Іспанія поки не планує передавати новіші модифікації танків Україні. Усі десять танків будуть старішими моделями. Ще чотири танки прибудуть згодом, повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

«Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками... Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки їй потрібно», – зазначив міністр закордонних справ Іспанії.

Коли саме прибуде друга поставка танків Leopard, міністр не уточнив.

Нагадаємо, у Польщі збудують центр з ремонту українських танків Leopard 2, які передадуть Україні західні партнери. Угоду про будівництво такого центру підписали три країни – Німеччина, Польща та Україна.