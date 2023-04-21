Перші Stinger Україна отримала ще до початку повномасштабного нападу Росії

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в п’ятницю, 21 квітня, міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце оголосила про рішення передати Україні всі наявні в латвійської сторони переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger.

«Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше», – оголосила Мурнієце, яку процитувала «Європейська правда». Водночас міністерка не повідомила, про яку саме кількість Stinger йдеться.

Крім того, за її словами, Латвія продовжує втілювати програму підготовки українських військовослужбовців.

«Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які пройшли підготовку в Латвії цьогоріч, якщо порівняти з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях. Упевнена, що до кінця року Латвія підготує майже три тисячі солдатів Збройних сил України», – сказала очільниця відомства.

Востаннє про відправлення Україні ПЗРК Stinger Латвія оголошувала в січні цього року.

Stinger – система протиповітряної оборони малої дальності американського виробництва. Перші такі ПЗРК Україна отримала від США ще майже за місяць до повномасштабного російського вторгнення. Загалом США надали Україні 1500 Stinger, решту надали інші країни.

Також нагадаємо, що Латвія вже надала Україні військової допомоги на 300 млн євро.