Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Країна виділить у фонд НАТО, який допомагає Україні з озброєнням, майже 30 млн доларів
Канада оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. Йдеться про 39 млн канадських доларів, або ж 29 млн доларів США, повідомили у прес-службі міністерства оборони Канади у п'ятницю, 21 квітня.
Про пакет військової допомоги оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд під час зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн. Внесок від Канади піде на забезпечення України паливом, модульними мостами та аптечками, а також на снайперські гвинтівки та радіоприймачі для ЗСУ.
«Ця пожертва надходить із залишків коштів у різних пакетах фінансування уряду Канади для військової допомоги Україні», – повідомила Аніта Ананд.
Новий пакет допомоги передбачатиме:
- 3,3 млн літрів пального;
- модульні сплавні мости для переправ;
- медичні аптечки НАТО САР;
- 40 снайперських 50-каліберних гвинтівок;
- боєприпаси Prairie Gun Works;
- радіоприймачі L3 Harris для танку Leopard 2.
Коли саме надійде пакет військової допомоги, у міністерстві оборони Канади не уточнили.