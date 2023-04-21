Про надання нового пакета допомоги оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд на зустрічі в Рамштайні

Канада оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. Йдеться про 39 млн канадських доларів, або ж 29 млн доларів США, повідомили у прес-службі міністерства оборони Канади у п'ятницю, 21 квітня.

Про пакет військової допомоги оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд під час зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн. Внесок від Канади піде на забезпечення України паливом, модульними мостами та аптечками, а також на снайперські гвинтівки та радіоприймачі для ЗСУ.

«Ця пожертва надходить із залишків коштів у різних пакетах фінансування уряду Канади для військової допомоги Україні», – повідомила Аніта Ананд.

Новий пакет допомоги передбачатиме:

3,3 млн літрів пального;

модульні сплавні мости для переправ;

медичні аптечки НАТО САР;

40 снайперських 50-каліберних гвинтівок;

боєприпаси Prairie Gun Works;

радіоприймачі L3 Harris для танку Leopard 2.

Коли саме надійде пакет військової допомоги, у міністерстві оборони Канади не уточнили.