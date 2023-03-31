До держбюджету України надійшов пільговий кредит від Канади у розмірі 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд доларів США в еквіваленті). Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Уточняється, що кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити перемогу України. Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

До слова, 30 березня до державного бюджету України від Сполучених Штатів надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів, які в основному підуть на соціальні виплати.