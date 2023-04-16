Денис Шмигаль каже, що Канада передасть Україні конфіскований російський літак у рамках санкцій проти компанії «Волга-Днепр»

Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан». Це буде здійснено в рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств, повідомив увечері в неділю, 16 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України», – написав Шмигаль, підбиваючи підсумки свого візиту в Канаду.

Нагадаємо, 21 березня 2022 року Святошинський районний суд Києва арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Днєпр» в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою ДП «Антонов».

Згідно з рішеннями місцевої влади трьом літакам Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Волга-Днєпр» заборонено виліт із Німеччини, одному – з Канади. Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків.

За версією українського слідства, «Росавіація» незаконно надала право компанії, що входить до групи компаній «Волга-Днєпр», видавати сертифікати льотної придатності на «Руслани». Фактично останніми роками «Волга-Днєпр» видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій. На ДП «Антонов» стверджують, що лише розробник Ан-124-100 «Руслан» може видавати дозвіл на продовження польотів.

«Волга-Днєпр» – найбільший приватний вантажний авіаперевізник РФ. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року, «Волга-Днєпр» через запроваджені Заходом та Україною санкції втратив можливість здійснювати комерційні рейси. До початку війни «Волга-Днєпр» забезпечував близько половини усіх комерційних авіаперевезень на російському ринку.