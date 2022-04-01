Літаки арештовані в рамках кримінального провадження про незаконну видачу сертифікатів льотної придатності

Україна здійснює арешт 12 літаків російської авіакомпанії «Волга-Днепр» загальною вартістю понад 2 млрд грн. Справа стосується незаконної видачі сертифікатів льотної придатності на «Руслани», повідомили в ЮФ «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси ДП «Антонов».

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду Києва від 21 березня у рамках кримінального провадження, відкритого за заявою ДП «Антонов», заарештовано 12 транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан», пише Forbes.

Арешт накладено для збереження речових доказів і подальшого відшкодування шкоди.

Відповідно до ухвали суду, літаки мають бути передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наразі трьом літакам заборонено виліт з Німеччини, одному — з Канади, продовжується робота щодо арештів в інших юрисдикціях, зазначили в юрфірмі.

Компанії «Волга-Днепр» належать 17 літаків – 12 Ан-124-100 і п’ять Іл-76. В ДП «Антонов» впевнені, що льотна придатність цих літаків була продовжена з порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ICAO) і в обхід українського розробника.

В 2019 році Подільський районний суд Києва заарештував і заборонив експлуатацію п’ятьох цивільних транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Волга-Днепр».