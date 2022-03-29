Росіяни знищили найбільший літак у світі Ан-225 «Мрія» на аеродромі в Гостомелі

У вівторок, 29 березня, ДК «Укроборонпром» відсторонив від роботи директора Державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова. Служба безпеки України перевірить, чи могли дії Бичкова сприяти знищенню найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія».

Як вказано у повідомленні «Укробронопрому», підставою для відсторонення Сергія Бичкова стало службове розслідування щодо перевірки фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

Раніше один з пілотів концерну «Антонов» звинуватив керівництво заводу у втраті найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія». Пілот Дмитро Антонов повідомив, що ще 26 січня була пропозиція про передислокацію всіх літаків до Лейпцига через ймовірність нападу РФ. Однак, за словами пілота, керівництво заводу не надало відповідь на цю пропозицію, бо «не було вольового рішення про передачу літака Ан-225».

Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв надіслав звернення до правоохоронних органів, щоб ті перевірили інформацію, оприлюднену у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше держкомпанія «Антонов» створила Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти. Звернення до міжнародної авіаційної спільноти та до всіх небайдужих підписав гендиректор компанії Сергій Бичков.